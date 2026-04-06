La estrella del baloncesto femenino Angel Reese es transferida a Atlanta

Angel Reese, una de las jóvenes estrellas de la liga de baloncesto femenina de Estados Unidos (WNBA), fue traspasada al Atlanta Dream desde las Chicago Sky, anunció el lunes la franquicia de Illinois.

La ala-pívot de 23 años es una las principales figuras de un campeonato en plena expansión, en el que juega desde hace dos campañas tras ser elegida en el séptimo puesto del draft.

La internacional estadounidense es enviada a Georgia a cambio de dos elecciones de primera ronda del draft.

Dos veces All-Star, Reese es la mejor reboteadora de la WNBA desde su llegada después de una carrera universitaria marcada por su rivalidad con Caitlin Clark, la gran estrella del baloncesto femenino de Estados Unidos.

Este primer traspaso de envergadura marca el inicio del mercado de la WNBA, muy esperado luego de largos meses de negociaciones que dieron lugar a un nuevo convenio colectivo a finales de marzo.

Muchas jugadoras no habían renovado su contrato antes del desenlace de las negociaciones, que desembocaron en una gran revalorización económica, indexada a los ingresos de la liga.

El draft de 2026 se celebrará el 13 de abril, antes del inicio de la temporada el 8 de mayo. Esta temporada habrá dos nuevas franquicias, Portland y Toronto, lo que eleva el total a 15 equipos.