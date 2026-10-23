La estadounidense Blakely logra oro mundial en concurso general de gimnasia

La estadounidense Skye Blakely ganó el concurso general individual del Mundial de gimnasia artística, este viernes en Róterdam.

Superó en el podio de esta prueba a la rusa Liudmila Roshcin, plata, y a la china Qinqin Ke, que se colgó el bronce.

Se trata del primer título mundial individual para Blakely y de la primera medalla en solitario para esta gimnasta texana de 21 años, acostumbrada a estar a la sombra de su compatriota Simone Biles, que no participa en esta cita en Países Bajos y que sigue dejando planear la duda sobre el futuro de su carrera.

Blakely había sido dos veces campeona del mundo por equipos con Estados Unidos (2022, 2023).

Las lesiones han sido hasta ahora un freno en su carrera.

Una rotura del ligamento de un codo le obligó a renunciar a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 y en junio de 2024 sufrió una nueva lesión, esa vez en un tendón de Aquiles, que le dejó sin ir a los Juegos de París.