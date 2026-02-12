La esquiadora Breezy Johnson recibe anillo de compromiso tras competir

Después del oro olímpico del domingo en Cortina d'Ampezzo, la esquiadora estadounidense Breezy Johnson se cayó y abandonó este jueves en el supergigante, pero lo mejor para ella estaba esperando en la meta: su novio le esperaba con un anillo para pedirle matrimonio.

Johnson, de 31 años, aceptó sin dudar, todavía sorprendida al ver a su pareja, Connor Watkins, arrodillándose en la célebre estación invernal de los Dolomitas, en el final de la pista Olimpia delle Tofane.

"Le había dicho que siempre había soñado con una petición de matrimonio en los Juegos Olímpicos, así que ya tenía una pequeña intuición", admitió Johnson, muy sonriente, con su anillo de zafiro y oro blanco.

"Es porque tenía la sensación de que aquí se unirían mis dos amores. Y son los Juegos Olímpicos, en un lugar único. Siento mucha mística aquí", explicó la esquiadora de Salt Lake City, que en noviembre de 2022 reveló públicamente su bisexualidad.

La pareja lleva junta "desde hace dos años y medio".

Presente a su lado, Connor Watkins explicó que cuando la conoció no sabía que era una deportista de alto nivel.

Explicó también que llevaba "desde hace un año" preparando esta petición de mano en Italia, con ayuda de personas del entorno de Johnson.