La española Awa Fam, elegida en el tercer lugar del Draft de la WNBA

La joven pívot española Awa Fam fue seleccionada este lunes por las Seattle Storm en el tercer lugar del Draft de la liga norteamericana de básquetbol femenino (WNBA).

Hasta la semana pasada, esta gran promesa del básquet europeo lideró los pronósticos para ser elegida en el número uno por las Dallas Wings, que finalmente se decantaron por la estadounidense Azzi Fudd, escolta de la universidad UConn.

En segundo lugar, mientras tanto, fue seleccionada la estadounidense Olivia Miles, base de la universidad TCU, por parte de las Minnesota Lynx.

Ninguna jugadora no estadounidense ha sido seleccionada con el número uno del Draft desde la australiana Lauren Jackson en 2001.

El año pasado la francesa Dominique Malonga fue elegida también en el segundo lugar por las Seattle Storm, después de que las Dallas Wings se decantaran por otra estadounidense, Paige Bueckers.

Fam tiene 19 años y es profesional desde 2021 con el Valencia Basket de su país, desde donde aterriza en la WNBA.

Hasta la elección de Fam, el techo para una jugadora española era el decimoquinto lugar de Raquel Carrera en 2015.

El legendario pívot español Pau Gasol también fue seleccionado en el tercer lugar del draft de la NBA por los Memphis Grizzlies en 2001.