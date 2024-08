La ecuatoriana Dajomes, medalla de bronce en halterofilia en París-2024

Neisi Dajomes se alzó este sábado con el bronce en la categoría de -81kg en halterofilia de los Juegos Olímpicos de París-2024, una sufrida presea que la convierte en la atleta del Ecuador con más medallas.

Dajomes, que tras su último envión fallido se derrumbó de espaldas, no pudo repetir la corona olímpica obtenida en Tokio-2020 (-76kg), ante la noruega Solfrid Koanda, que logró dos récords olímpicos.

"Traté de pelear mi medalla de oro a toda costa. No se pudo y, nada, nos quedamos con esa experiencia de saber que podemos dar más y saber que todavía no terminamos", aseguró una emocionada pesista, cuyo último ciclo olímpico estuvo marcado por las lesiones.

París-2024 rebatió las cartas de las categorías de halterofilia y, tras desaparecer la categoría de -76kg, la ecuatoriana se preparó para una de cinco kilos más, encadenando en 2023 los problemas en el hombro, la espalda y las rodillas.

"Pensamos que iba a ser fácil subir de categoría, alzar más peso, pero no fue así. 2023 fue mi año de prueba, tuve múltiples lesiones", explicó la doble medallista olímpica, que igualó el récord nacional de los marchistas Jefferson Pérez y Daniel Pintado.

- Hermanas de bronce -

Aunque la atleta andina se puso en cabeza tras la primera serie de arrancada, con 122kg, su rival noruega con 121kg no se quedó de brazos cruzados y aumentó la apuesta en la serie de envión, en la que su rival era menos fuerte.

La canción "Allumer le feu" (Encender la llama) del conocido rockero francés Johnny Hallyday calentó al entregado público del París Sur Arena entre ambas series, preparándole para los hitos que iban a venir.

Koanda batió dos récords olímpicos: el mayor peso levantado en envión (154kg) de la categoría y el mayor acumulado (275kg), y, con el público en pie, entre ellos muchos ecuatorianos, intentó batir en su último levantamiento incluso el récord mundial, sin éxito.

Minutos antes, Dajomes, con un tocado rosa y zapatillas deportivas naranjas, intentó un último envión de 151kg pero se derrumbó sin terminar el primer movimiento. "Traté de darlo todo y al momento de empujar, me marée y me caí, pero todo bien. No fue nada grave", aseguró.

La noruega, entre lágrimas, escuchó el himno de su país en el podio, acompañada en el segundo cajón de la egipcia Sara Ahmed (268kg) y de la ecuatoriana (267kg), cuya hermana Angie Paola Palacios también fue bronce la víspera en los -71kg.

"Hemos hecho historia en el país. Seguimos demostrando que las mujeres del Ecuador somos muy fuertes, somos valientes y que todo sueño que tengamos, lo podemos hacer realidad", agregó la pesista, tras ser aclamada por el público entre gritos de "¡Neisi! ¡Neisi!".