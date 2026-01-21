La dispersión de las sedes de Juegos 2026 "añade complicaciones", admite Coventry

La dispersión de las sedes de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 (6-22 febrero) "creó complicaciones suplementarias", consideró este miércoles la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry.

Según la ex nadadora zimbabuense, elegida el pasado mes de marzo al frente de la instancia olímpica, se debe "encontrar un equilibrio" entre los imperativos de "sostenibilidad" y el "balance de la experiencia" de los deportistas y espectadores, pero también de medios, delegaciones y equipos técnicos.

"Creo que tomamos la decisión adecuada al optar por unos Juegos más dispersos pero ello (...) creó complicaciones suplementarias", explicó la dirigente olímpica durante una conferencia de prensa.

Para poder apoyarse en sedes de competición ya existentes (11 de 13) y habituadas a acoger pruebas de la Copa del Mundo y Mundiales, los Juegos 2026 se disputarán en siete zonas repartidas sobre 22.000 kilómetros cuadrados, de los Dolomitas a la llanura del Po pasando por el Véneto.

"Creo que de inicio lo pensamos todo: 'vamos simplemente a dispersar un poco más porque así es más sostenible'. Y es cierto, pero ello añadió complicaciones adicionales", como la retransmisión de las pruebas, indicó la nueva dirigente del deporte mundial.