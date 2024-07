La defensa sostiene la inocencia de los rugbiers franceses arrestados en Argentina

Los dos jugadores de la selección de rugby de Francia acusados por presunta violación de una mujer en Argentina cumplieron una semana de arresto en Mendoza (oeste) mientras la defensa sostiene que no cometieron el delito.

Los rugbiers Hugo Auradou, de 20 años, y Oscar Jegou, de 21, fueron arrestados el lunes 8 de julio en Buenos Aires, dos días después del partido de su selección ante la de Argentina, Los Pumas, disputado en Mendoza.

El viernes 12 fueron imputados por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas", contra una mujer a la que conocieron en un bar luego del partido. Esta es la tipificación que se le da al delito de violación en Argentina. Los deportistas aseguran que la relación sexual fue consensuada y niegan haber actuado con violencia como señala la denunciante a través de sus abogados.

Este martes están previstas las primeras declaraciones de testigos.

En entrevista con la AFP el lunes, su abogado, Rafael Cúneo Libarona, señaló que las pruebas que se recogen son positivas para sus defendidos.

- ¿Cómo están los jóvenes tras una semana de detención?

Los visitamos y les estamos llevando ropa, comida todos los días, están en un contexto de encierro en un centro de detención muy serio y los están cuidando muy bien. Es una situación muy difícil y yo sigo confiando en la inocencia de ellos absolutamente. Los vi esta mañana (por el lunes) solo con ellos y después me junté al mediodía con los familiares, están los padres de Auradou y también vino la tía y el manager de Oscar.

- ¿Sostiene la inocencia?

Cada vez más, porque están saliendo nuevas pruebas, todos los días salen videos e imágenes y la tecnología nos ayuda y nos permite concatenar y estructurar un principio de inocencia muy fuerte.

- ¿Incorporaron nuevas pruebas?

Sí, hay pruebas de indicios importantes que surgieron hace tres o cuatro días atrás y que ya nos daban la pauta de que algo había y ahora surgieron pruebas muy, muy importantes. No me cabe ninguna duda de que los imputados no cometieron el delito, ninguna duda. Por el momento las pruebas fílmicas de los videos son muy positivas, falta el resto de las pruebas, pero hay que juntar todas esas pruebas, unirlas en un mismo momento.

- ¿Solicitó prisión domiciliaria?

Me preocupa que en lo inmediato recuperemos una libertad domiciliaria porque esa situación va a favorecer a la integridad física y moral de los dos jugadores. Si se adquiere una prisión domiciliaria no se vulneran los derechos de la presunta víctima. Se continúa con el proceso porque de todos modos en prisión o en domiciliaria, lo importante acá es que se continúa con el proceso, no hay peligro de fuga y no hay entorpecimiento de la investigación. Deberíamos obtenerla en lo inmediato. La justicia está trabajando muy bien, muy firme, son muy prolijos, así que espero que tengamos un buen resultado lo antes posible.

- ¿Cómo reaccionaron los familiares?

Muy preocupados, pero muy sólidos, muy firmes y confiando en el equipo de trabajo y confiando en la inocencia de sus hijos.