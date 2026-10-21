La defensa afirma que un médico acusado por la muerte de Maradona fue un "chivo expiatorio"

El principal imputado en el juicio por la muerte de Diego Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque, es un "chivo expiatorio de esta causa", dijo este miércoles uno de sus defensores en la etapa final de esta causa.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar a los 60 años, mientras estaba en una internación domiciliaria en Tigre, al norte de Buenos Aires.

Allí convalecía de una operación por un hematoma subdural practicada tres semanas antes en la Clínica Olivos. Luque, de 45 años, impulsó la intervención, pero no fue el cirujano principal.

La fiscalía pide 12 años de prisión para Luque, médico personal de Maradona en los años previos a su muerte. Lo acusa de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que el acusado era consciente de que sus acciones u omisiones podían causar la muerte.

En su alegato final, el abogado Roberto Rallín aseguró que su equipo no sostendrá "la inocencia de Luque con eslóganes televisivos, sino con pruebas que la fundamenten", a la vez que rechazó la tesis de la acusación según la cual la muerte del exfutbolista era evitable.

La defensa plantea que Maradona no presentaba signos de alarma que pudieran hacer suponer un riesgo inminente para el astro y que el evento que terminó con su vida fue repentino y no previsible.

- La junta médica -

Uno de los pilares de la acusación es el informe de una junta médica integrada por unos 20 especialistas, que describió a Maradona como un paciente con afecciones cardíacas, renales y hepáticas y concluyó que la atención que recibió durante su internación domiciliaria fue "inadecuada, deficiente y temeraria".

Pero otro defensor de Luque, Francisco Oneto, aseguró en su alegato este miércoles que el padecimiento cardíaco de Maradona es "un prejuicio".

"Se instaló que Maradona era cardíaco y hasta la junta médica lo adoptó como cierto. No tenían la más mínima idea, pero como habían leído diarios desde los 2000 lo dieron por hecho", dijo Oneto, en referencia a un evento cardíaco que sufrió el campeón argentino ese año.

Según el defensor, el corazón de Maradona se había recuperado por completo después de aquel episodio. También reconoció que Maradona tenía problemas renales pero que "era un cuadro asintomático que al no poder advertirse no se puede derivar sus consecuencias".

Señaló además que el hígado del exDT de Argentina estaba bien, aunque cerca de una decena de testigos señalaron que el 'Diez' tenía cirrosis.

- "Diego me defendería" -

Entre los imputados, Luque fue desde el inicio una de las figuras más expuestas públicamente, tanto por el papel central que le atribuye la acusación como por la estrecha relación que mantuvo con Maradona.

"Yo lo quería mucho, lo amaba, era mi ídolo y mi amigo", dijo Luque al inicio del juicio frente al tribunal de San Isidro, cerca de Tigre. "Soy inocente y lamento mucho su muerte", aseguró entonces.

Luque comenzó su relación con Maradona en 2016 y con los años se convirtió en la referencia médica del 'Diez'. Además de atenderlo, hacía de nexo cuando el astro necesitaba consultar otras especialidades, como odontología.

"Él confiaba en mí, yo era un facilitador de algunas cosas", dijo en otra de sus comparecencias.

Otros cinco profesionales de la salud son también acusados de homicidio. Para ellos la fiscalía pide entre cuatro y 12 años de prisión. Para un séptimo acusado se pidió la absolución.

El juicio concluye su etapa de debate este jueves y el tribunal podría podría demorar meses en emitir su sentencia.