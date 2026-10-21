La Copa del Mundo de natación de 2027 se disputará en Europa

La Copa del Mundo de natación, que otorga boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, se disputará en tres capitales de Europa en 2027, anunció este miércoles la Federación Internacional de Natación.

La competición comenzará en Berlín (15-17 de octubre), luego pasará por París (22-24) y concluirá en Londres (29 al 31).

El evento ofrecerá la clasificación directa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en seis pruebas: 50 m espalda, mariposa y braza masculinos y femeninos.

La Copa del Mundo de natación es una competición organizada por World Aquatics que se disputa en tres etapas cada otoño (boreal). Se celebró en Asia en 2024 y luego en Norteamérica al año siguiente.

La edición de 2026 finalizó recientemente en Asia Central.