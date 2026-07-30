La Confederación Africana invita a sus miembros a "examinar" la propuesta de inversión privada de la FIFA

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) invitó a sus asociaciones miembros a "examinar" el proyecto de la FIFA de crear una empresa comercial abierta a inversión privada y a "participar en el proceso de consulta" lanzado por la instancia mundial del fútbol.

"El presidente de la CAF, Patrice Motsepe, mantendrá una reunión del Comité Ejecutivo de la CAF la próxima semana con el objetivo, entre otros, de examinar y evaluar la iniciativa propuesta 'FIFA Forward Enterprise'", indicó la CAF en un comunicado publicado el miércoles.

Desvelado el martes, el proyecto de la FIFA prevé crear una empresa, la FIFA Forward Enterprise (FFE), encargada de gestionar sus actividades comerciales (difusión, patrocinios, boletos, licencias) y de eventos (Mundial, Mundial de Clubes, etc.).

Inversores privados podrían poseer partes de la misma, pero serían minoritarios, según prometió la FIFA, que espera recaudar hasta 4.200 millones de dólares, cifra basada en un valor estimado para la FFE de 20.000 millones de dólares.

Si el proyecto sale adelante, cada una de las 211 federaciones miembro de la FIFA podría recibir un bonus de 20 millones de dólares a principios de 2027, y verá como su dotación para el período 2027-2030 aumenta de 8 a 20 millones de dólares.

Pero este proyecto, definido el miércoles como una "ocasión dorada para dinamizar el desarrollo del deporte a escala mundial" por el presidente de la FIFA Gianni Infantino, ha recibido numerosas críticas, en especial por parte de la UEFA, de las principales federaciones europeas e incluso de la Unión Europea.

Estas instituciones ven en este proyecto un nuevo ejemplo de la mercantilización del deporte, con un trasfondo de riesgo de conflicto de intereses.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (Concacaf) y la Confederación Asiática (AFC) lamentaron el miércoles que el proyecto se hiciera público sin que las 211 federaciones miembro de la FIFA fueran consultadas antes.

Por su parte, la CAF dice estar "comprometida a continuar las consultas (...) para apoyar el aumento de recursos financieros destinados al desarrollo y al crecimiento del fútbol en África y en el mundo".