La comisionada Cathy Engelbert anuncia su retiro de la WNBA

Cathy Engelbert anunció el viernes que dejará su cargo como comisionada de la WNBA al término de la temporada 2026, poniendo fin a una gestión de más de siete años marcada por un notable crecimiento de la liga.

Engelbert asumió el puesto en mayo de 2019 como la primera comisionada de la historia de la WNBA.

Durante su mandato supervisó una expansión significativa del negocio, incluyendo acuerdos de derechos de transmisión valorados en 3.100 millones de dólares, la ampliación del calendario regular a 50 partidos por equipo y un plan para aumentar el número de franquicias de las 15 actuales a 18 para 2030.

Cuando llegó al cargo, la liga contaba con 12 equipos, un promedio de 1,3 millones de espectadores y franquicias valoradas en torno a los 10 millones de dólares. Actualmente, el valor estimado de los equipos ronda los 460 millones.

"Después de más de siete años en la WNBA y más de 40 años en el mundo de los negocios, he tomado la decisión de retirarme", señaló Engelbert en un comunicado.

"Hemos construido algo más grande, más fuerte y más duradero de lo que podríamos haber imaginado", dijo Engelbert.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, destacó que la dirigente lideró el período de mayor crecimiento en los 30 años de historia de la competición.

Su gestión también incluyó un acuerdo laboral con el sindicato de jugadoras y mejoras sustanciales en salarios y beneficios.