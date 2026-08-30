La colombiana Arango sucumbe en su estreno en el US Open

La tenista colombiana Emiliana Arango se despidió este domingo a la primera en el Abierto de Estados Unido al caer en sets corridos ante la china Wang Xinyu.

La jugadora asiática, número 43 del ranking mundial, despachó a Arango (88º) por 6-4 y 6-2 en solo 76 minutos de juego.

Arango, de 25 años, cerró así la temporada sin ganar un partido en los cuatro torneos de Grand Slam.

En Nueva York no ha podido cantar aún victoria después de que en su debut del año pasado el sorteo la emparejara con la ex número uno Iga Swiatek.

A esta edición llegaba inmersa en una mala racha de resultados, con la única alegría de un triunfo inolvidable frente a la icónica Venus Williams a mediados de mes en el WTA 1000 de Cincinnati.

Wang, que ya había batido a Arango en sus dos duelos previos, dominó el pulso del domingo con una agresiva derecha, acumulando 31 golpes ganadores por ocho de la colombiana.

Arango dio pelea en el primer set, cuando devolvió un primer break de la jugadora asiática para empatar 4-4.

Wang respondió de inmediato con otro quiebre, se embolsó el set y encarriló pronto la segunda manga para imponerse por la vía rápida en la pista 6, donde anteriormente fue eliminada la mexicana Renata Zarazúa.

El tenis cafetero tiene otra baza en la rama femenina, María Camila Osorio, quien el lunes deberá enfrentar a la bielorrusa Aryna Sabalenka, vigente campeona y número uno mundial.