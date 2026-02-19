La canadiense Cassie Sharpe sufre violenta caída en el esquí acrobático

La canadiense Cassie Sharpe, dos veces medallista olímpica, fue evacuada por los servicios de emergencia después de sufrir una violenta caída en la segunda manga de la ronda de clasificación del esquí acrobático halfpipe, este jueves en Livigno.

La deportista de 33 años, campeona olímpica en 2018 y subcampeona en 2022, estuvo varios minutos tumbada en la pista, después de golpearse la cabeza contra el suelo en la recepción de un salto.

Fue evacuada en camilla y pudo hacer un gesto de salida antes de abandonar el halfpipe.

El público, compuesto principalmente por numerosos aficionados canadienses que habían acudido a animarla, dedicó un largo aplauso a Sharpe, que había firmado el tercer mejor resultado de la ronda clasificatoria antes de esa segunda manga.

Su resultado de la primera manga debe bastarle para clasificarse a la final del sábado, a la que entran las doce mejores, pero su presencia dependerá de la evolución de su estado de salud tras el golpe.