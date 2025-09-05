La campeona olímpica de salto con pértiga Nina Kennedy será baja del Mundial

La campeona olímpica en salto con pértiga, Nina Kennedy, anunció este viernes su ausencia del Mundial de Atletismo debido a una distensión muscular, un revés "brutal" tras haberse recuperado de una operación en el tendón de la corva.

La australiana, que también es campeona mundial, habló esta semana sobre su lucha para recuperarse a tiempo para el campeonato que se celebrará en Tokio del 13 al 21 de septiembre.

Sin embargo, después de ser incluida en el equipo australiano, sus esfuerzos resultaron en vano.

"No es la noticia que quiero compartir", dijo en Instagram. "Me he distendido un músculo en la pierna en una de mis últimas sesiones antes del mundial (no cerca del sitio de la cirugía, lo cual es un avance)".

"Estoy triste de anunciar que me retiraré del campeonato mundial", agregó la atleta, de 28 años. "El deporte puede ser brutal (...) Pero las lesiones son solo parte del camino, y está bien".

Kennedy dijo esta semana que planea seguir compitiendo hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y que quiere romper el récord mundial 5,06 metros establecido por la rusa Yelena Isinbayeva en 2009.

Su mejor marca personal actual es de 4,90 metros.