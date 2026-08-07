La brasileña Rebeca Andrade obtiene la mejor puntuación del año en salto

La campeona olímpica brasileña Rebeca Andrade vuelve a volar tras una pausa para cuidarse: este viernes tuvo la mejor puntuación del año en el salto, en su participación en el campeonato nacional de gimnasia artística de Brasil.

Andrade se prepara con vistas al Campeonato Mundial, del 17 al 25 de octubre en Róterdam, Países Bajos, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Es la mayor medallista olímpica de la historia de Brasil, con seis preseas en tres ediciones de la máxima cita del deporte: dos de oro, tres de plata y una de bronce.

Su ejecución en el salto de potro de este viernes en el estadio Nilson Nelson de Brasilia fue valorada por los jueces con puntuación de 14.800, la mejor en el mundo en 2026.

"Estoy muy feliz, muy orgullosa. Hice un buen salto y eso me da más fuerza para intentar mejorar cada vez más", dijo Andrade, de 27 años, en un video divulgado por el Flamengo de Rio de Janeiro, club al que pertenece.

Después de 22 meses de ausencia para cuidar de su salud física y mental, la reina de la gimnasia brasileña reapareció en competencias oficiales en junio en el Campeonato Panamericano, en Rio, y ganó medalla de oro en el salto.

Andrade considera "maravilloso" estar de vuelta.

Múltiples lesiones y cirugías de rodilla entre 2015 y 2019 pusieron en peligro su carrera antes de convertirse en una de las mejores gimnastas del mundo.

Después de debutar en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, la paulista brilló en los de Tokio 2020, aplazados a 2021 por la pandemia de coronavirus.

Andrade conquistó en esa cita oro en salto y plata en el all-around.

Su colección de medallas olímpicas se amplió en París 2024, cuando ganó oro en suelo, al imponerse en la final a la leyenda estadounidense Simone Biles; además de plata en el potro y en el all-around y bronce por equipos.