La boxeadora argelina Imane Khelif revela que se sometió a un tratamiento hormonal

La campeona olímpica de boxeo Imane Khelif, objeto de acusaciones sobre su género, reveló que recurrió a un tratamiento hormonal para reducir su nivel de testosterona antes de los Juegos de París 2024, al tiempo que reafirmó que no es "trans", en una entrevista con el diario francés L'Équipe.

"Tengo hormonas femeninas. Y la gente no lo sabe, pero tomé tratamientos hormonales para bajar mi nivel de testosterona para las competiciones", afirmó la argelina de 26 años.

Khelif confirma en la entrevista que posee el gen SRY, situado en el cromosoma Y, indicador de masculinidad: "Sí, y es natural".

"Estoy rodeada de médicos y un profesor me sigue. Para el torneo de clasificación para los Juegos de París, que se celebraba en Dakar, reduje mi nivel de testosterona a cero", explicó.

"Y gané la medalla de oro" en la categoría de -66 kg, recordó quien luego se vio en el centro de una enorme polémica mundial y fue blanco de ataques y de una campaña de desinformación que la presentaba como un "hombre que combate contra mujeres".

Al igual que la taiwanesa Lin Yu-ting, también coronada en los -57 kg en los Juegos de París, Khelif fue acusada de ser una atleta transgénero por varias personalidades, entre ellas Donald Trump, Elon Musk y la novelista británica J.K. Rowling.

"Yo respeto a todo el mundo, y respeto a Trump. Porque es el presidente de Estados Unidos. Pero no puede tergiversar la verdad. No soy trans, soy una chica. Me criaron como una chica, crecí como una chica, la gente de mi pueblo siempre me conoció como una chica", recalcó Imane Khelif.

La boxeadora, que tiene como objetivo participar en los Juegos de 2028 en Los Ángeles, sabe que para ello deberá someterse a una prueba genética impuesta por World Boxing, organismo reconocido por el COI, y dijo estar preparada.

"Para los próximos Juegos, si hay que pasar una prueba, me someteré. No tengo ningún problema con eso. Esa prueba ya la hice. Contacté con World Boxing, les envié mi historial médico, mis pruebas hormonales, todo. Pero no recibí ninguna respuesta. No me escondo, no me niego a las pruebas", aseguró.