La atleta británica Keely Hodgkinson bate el récord del mundo de 800 m bajo techo

La campeona olímpica de los 800 m planos, la británica Keely Hodgkinson, batió este jueves en Liévin (norte de Francia) el récord del mundo de la distancia en pista cubierta a 1 minuto 54 segundos 87 centésimas.

La plusmarca anterior (1:55.82) había sido establecida el día de su nacimiento, el 3 de marzo de 2002, por la eslovena Jolanda Ceplak.

"Gracias a Dios. Ha sido muy divertido", declaró Hodgkinson ante el público.

El sábado, en los campeonatos británicos de atletismo, detuvo el crono en 1:56.33 minutos, sin liebre y sin ayuda lumínica para adquirir el ritmo.

La británica tenía entre ceja y ceja el objetivo de batir el récord del mundo y el pasado invierno europeo tuvo que renunciar a intentarlo debido a una lesión en la rodilla. Después se vio lastrada por lesiones en los isquiotibiales y tuvo que contentarse con el bronce en los Mundiales de Tokio en septiembre.

Hodgkinson había anunciado el miércoles que después de Liévin probaría en los 400 m y que esperaba poder participar en sus primeros Mundiales en pista cubierta, en marzo en Torun (Polonia).