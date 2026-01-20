La apertura de JJOO de Invierno huirá de la división, dice su responsable

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina (6-22 febrero) generará menos "división" que la de la cita de verano de París 2024, criticada desde sectores conservadores, afirmó el martes el responsable de su diseño, Marco Balich.

Esa ceremonia, de impacto mundial y una audiencia millonaria por televisión, "es una plataforma única para transmitir buenos mensajes, no mensajes que dividan", declaró el director artístico italiano durante una conferencia de prensa en línea.

"No me gusta hacer declaraciones que dividan", apuntó.

La ceremonia de apertura tendrá lugar de manera simultánea en cuatro lugares, principalmente el estadio de fútbol San Siro de Milán, pero también en Cortina d'Ampezzo, Livigno y Predazzo, tres de las sedes de estos Juegos Olímpicos.

Se espera la presencia de numerosos artistas y de 1.200 voluntarios en la apertura olímpica, así como la presencia de celebridades y responsables políticos, entre ellos el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

La ceremonia tendrá como objetivo celebrar la belleza y la "fantasía" de Italia, con la actuación del cantante lírico italiano Andrea Boccelli y también de la estadounidense Mariah Carey, que cantará en italiano.

También se pretende subrayar los valores de la paz y la "armonía de culturas, religiones y pueblos, algo que es más que nunca necesario", señaló Marco Balich, que ya estuvo a los mandos de las ceremonias de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006 y de los Juegos Olímpicos de Verano de Rio 2016.

La ceremonia de apertura de París 2024, marcada por un desfile fluvial bajo una fuerte lluvia, presentó una imagen inclusiva de Francia. Uno de los cuadros, interpretado por drag-queens, había sido criticado por distintas autoridades religiosas y políticas conservadoras al interpretarlo como una referencia a la Última Cena de Jesucristo.

- Dos pebeteros -

En las redes sociales, el director artístico Thomas Jolly recibió numerosos comentarios de odio, algunos de los cuales fueron llevados a los tribunales.

"Algunos países prefieren transmitir mensajes diferentes", explicó Marco Balich, en alusión a los Juegos de París, mientras que Italia tiene actualmente un gobierno ultraconservador, dirigido por Giorgia Meloni.

"Yo intento celebrar los valores de la humanidad. Veo el vaso medio lleno, soy optimista por naturaleza", afirmó.

Los Juegos de Milán-Cortina sí que emularán a los de París en situar el pebetero olímpico fuera del estadio.

Si en la capital francesa fue en un globo que se elevaba cada noche en los jardines de las Tullerías, atrayendo a una multitud de asistentes diariamente, esta vez habrá dos pebeteros inspirados en los nudos de Leonardo Da Vinci, bajo el Arco de la Paz en el centro de Milán y en la plaza Dibona de Cortina.