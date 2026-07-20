La Albiceleste vuelve a casa sin Messi para encontrarse con el abrazo de los argentinos

Parte del plantel de la selección argentina y del cuerpo técnico regresó este lunes a Buenos Aires, donde era esperada por miles de aficionados frente al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza, pese a la derrota frente a España en la final del Mundial 2026.

El avión que los trasladó desde Nueva York arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza a las 18H20 locales (21H20 GMT), según el sitio de Aeropuertos Argentina.

El capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, no viajó al país junto al resto del plantel, según informó la prensa local.

Entre los que sí arribaron a la capital argentina se encuentran el seleccionador Lionel Scaloni, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel, de acuerdo con la transmisión oficial de Aerolíneas Argentinas.

Se espera que los jugadores se dirijan en un micro al predio de AFA, a unos 5 km del aeropuerto.

Como en ocasiones anteriores, miles de seguidores los esperan en el predio de la AFA donde suelen alojarse, para agradecer al plantel con cantos y banderas, a pesar del frío y la lluvia en Buenos Aires.

"Esta selección nos unió a todos y hay que estar agradecidos por eso, logró unir a los argentinos. Siempre vamos a estar para ellos aunque llueva o pierdan", dijo a la AFP Leonardo Barrientos, un trabajador textil de 36 años.

En 2022, millones de personas habían celebrado en las calles el regreso victorioso desde Catar de la selección argentina con su tercera Copa Mundial.

Esta vez la convocatoria es menor, pero miles de hinchas, muchos en familia, se acercaron pese a la derrota con banderas con inscripciones como "Las Malvinas son argentinas", y cantan a todo volumen el himno nacional y las canciones de la selección.

"Estoy muy feliz de estar acá, feliz también por lo que nos dio la selección. Aprendimos mucho de ellos este mundial. Nos enseñaron lo que es la humildad", aseguró a la AFP María Ortiz, de 28 años, que sostiene a su bebe de dos cuyo segundo nombre es Lionel.

El gobierno del presidente Javier Milei había ofrecido montar un operativo especial para que los jugadores celebren con los hinchas e incluso había adelantado que decretaría un feriado nacional.

Sin embargo el domingo por la noche una multitud se adelantó y se lanzó a las calles a bailar, cantar y celebrar el recorrido de la selección en el Mundial como muestra de apoyo y agradecimiento a los subcampeones.

En Buenos Aires, la fiesta espontánea tuvo como epicentro el Obelisco, donde se congregaron miles de personas con fuegos artificiales, cánticos de hinchadas y hasta Djs improvisados con música electrónica.

También se replicó en esquinas emblemáticas de los barrios.

Hacia la medianoche la policía dispersó con gases lacrimógenos, agua y balas de goma a un grupo que protagonizó disturbios con saldo de 15 arrestados, según fuentes policiales.