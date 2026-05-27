Kostyuk sigue imparable en tierra y pasa a tercera ronda en Roland Garros

La ucraniana Marta Kostyuk, decimoquinta del mundo, conservó su condición de invicta en tierra batida en 2026 y accedió este miércoles a la tercera ronda en Roland Garros.

Kostyuk, ganadora este año de los torneos de Ruán y del WTA 1000 de Madrid, que la postularon al título en París, se impuso con remontada incluida en su compromiso de segunda ronda a la estadounidense Katie Volynets (108ª) por 6-7 (4/7), 6-3 y 6-3.

Tras su decimotercer triunfo seguido en tierra batida, en la siguiente etapa del torneo será de nuevo favorita, ante la suiza Viktorija Golubic (82ª).

Kostyuk está a una ronda de igualar su mejor actuación en Roland Garros, la de 2021, cuando llegó a octavos de final.

La otra estrella del tenis femenino ucraniano, Elina Svitolina, séptima del mundo, también accedió a tercera ronda en la capital francesa, en su caso tras vencer a la española Kaitlin Quevedo (126ª) por 6-0 y 6-4.

En la siguiente fase, Svitolina se medirá a la alemana Tamara Korpatsch (95ª).