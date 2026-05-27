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Kostyuk sigue imparable en tierra y pasa a tercera ronda en Roland Garros

Kostyuk sigue imparable en tierra y pasa a tercera ronda en Roland Garros
Marta Kostyuk celebra su victoria sobre Katie Volynets en la segunda ronda de Roland Garros. En París, el 27 de mayo de 2026 Dimitar DILKOFF
AFP
27 de mayo de 2026

La ucraniana Marta Kostyuk, decimoquinta del mundo, conservó su condición de invicta en tierra batida en 2026 y accedió este miércoles a la tercera ronda en Roland Garros.

Kostyuk, ganadora este año de los torneos de Ruán y del WTA 1000 de Madrid, que la postularon al título en París, se impuso con remontada incluida en su compromiso de segunda ronda a la estadounidense Katie Volynets (108ª) por 6-7 (4/7), 6-3 y 6-3.

Tras su decimotercer triunfo seguido en tierra batida, en la siguiente etapa del torneo será de nuevo favorita, ante la suiza Viktorija Golubic (82ª).

Kostyuk está a una ronda de igualar su mejor actuación en Roland Garros, la de 2021, cuando llegó a octavos de final.

La otra estrella del tenis femenino ucraniano, Elina Svitolina, séptima del mundo, también accedió a tercera ronda en la capital francesa, en su caso tras vencer a la española Kaitlin Quevedo (126ª) por 6-0 y 6-4.

En la siguiente fase, Svitolina se medirá a la alemana Tamara Korpatsch (95ª).

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