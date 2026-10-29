Kompany sale del hospital después de una meningitis

El entrenador del Bayern Munich, Vincent Kompany, salió este miércoles del hospital donde estuvo internado por una meningitis, informó el director deportivo del club alemán, Max Eberl.

El técnico belga, de 40 años, estaba aquejado antes de su ingreso hospitalario de una infección vírica no precisada y el viernes pasado sufrió un desmayo en un entrenamiento, lo que lo llevó a ser hospitalizado de urgencia.

"Creo que es la mayor noticia y la más bonita para todos nosotros", celebró Eberl en declaraciones a la cadena de televisión pública alemana ARD.

"Hemos descubierto de qué se trataba: era una inflamación de las meninges lo que provocó ese incidente del pasado viernes", apuntó.

El directivo brindó las declaraciones antes de que el Bayern juegue este miércoles frente al modesto Magdeburgo, de la segunda división, en la Copa de Alemania.

Kompany "tiene ahora la autorización para volver a casa y seguir allí su recuperación", sostuvo Eberl. "Eso significa descanso y medicamentos. Estoy seguro de que muy pronto estará de regreso, al 100%".

El sábado, el director deportivo había estimado que el timonel estaría de baja médica durante "semanas".

"Lo esencial es que se encuentre la causa y que se cure, que pueda descansar con tranquilidad y que vuelva únicamente cuando esté en forma", dijo previo a la victoria 3-1 del Bayern en el campo del Friburgo en un partido de la Bundesliga.

Desde la hospitalización de Kompany es uno de sus adjuntos, el inglés Aaron Danks, quien asume de forma interina las funciones de entrenador principal del campeón de Alemania.

El Bayern, líder de la Bundesliga, recibe el sábado al Borussia Dortmund, segundo clasificado, en el gran Klassiker del fútbol alemán.