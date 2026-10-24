Kompany permanece hospitalizado "en estado estable", tras su desmayo

El DT del Bayern Munich Vincent Kompany se encuentra en un "estado estable", un día después de su desmayo y de ser hospitalizado en una clínica de la capital bávara, y estará de baja probablemente varias "semanas", explicó este sábado el director deportivo Max Eberl.

"Primero, la buena noticia: está estable. Se desplomó ayer en el campo y ahora está en el hospital, donde va a quedarse algunos días más, hasta que realmente hayamos aclarado todo, examinado todo, verificado todo, controlado todo", declaró Eberl.

La semana pasada, Kompany se vio afectado por un virus que lo mantuvo alejado de su grupo durante unos días, antes de recuperar su sitio en el banco contra el Arsenal en la Liga de Campeones (2-2), el miércoles por la noche.

"Primero tenemos que averiguar qué ocurrió, luego cómo, y después pensaremos tranquilamente qué significa esto para el tiempo de recuperación. Por eso, por ahora, no vamos a fijar absolutamente ningún plazo. Y no vamos a hablar de días, vamos a hablar de semanas. Eso tiene que quedar claro para todos nosotros", precisó.

"Esto demuestra una vez más que el fútbol no es lo más importante en la vida. Quizás sea lo segundo, quizás lo tercero más importante. Lo más importante es la salud", añadió el director deportivo del Bayern.

El viernes por la tarde, después de la sesión de entrenamiento del primer equipo para preparar el desplazamiento a Friburgo, Kompany se quedó para seguir la sesión del equipo filial, dirigido por el ex internacional brasileño Dante.

Kompany se desplomó entonces y fue trasladado en ambulancia a una clínica de Múnich, donde fue ingresado para realizar "exámenes exhaustivos", había anunciado el club muniqués en un comunicado el viernes por la noche.

El Bayern viaja el domingo a Friburgo para el duelo en la cima de la Bundesliga, entre el líder muniqués y el tercero, separados por un punto (14 y 13).

Una ausencia de varias semanas implicaría que el equipo no podrá contar con él durante varias fechas ligueras ni en el choque de Champions ante el Atlético de Madrid el 3 de noviembre.