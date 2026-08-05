Kolisi, capitán de los Springboks, regresará en un test match ante Argentina

El capitán de la selección de rugby de Sudáfrica, Siya Kolisi, volverá a jugar con su país en el test match del sábado contra Argentina en Buenos Aires.

Será la primera prueba internacional de la temporada para el antiguo jugador del Racing 92 de Francia, que ahora milita en los Sharks de Durban, tras superar una lesión.

El tercera línea de 35 años se enfundó la camiseta de los campeones del mundo en junio para un partido de gala contra los Barbarians británicos, que sin embargo no cuentan como una selección oficial.

Kolisi luego se perdió por una molestia en los isquiotibiales los encuentros del Nations Championship, cuando los Springboks vencieron a Inglaterra, Escocia y Gales.

Los cuádruples campeones del mundo han disputado 18 partidos en suelo argentino a lo largo de la historia, con 14 victorias, tres derrotas y un empate.