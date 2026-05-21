Knicks siguen firmes en casa y amplían la ventaja 2-0 sobre Cavs en las finales del Este

Los New York Knicks se impusieron este jueves 109-93 sobre los Cleveland Cavaliers en el Madison Square Garden y extendieron a 2-0 la ventaja en las finales de la Conferencia Este en los playoffs de la NBA.

El equipo dirigido por Mike Brown, que se había repuesto de un déficit de 22 puntos en el primer partido de la serie, suma su novena victoria consecutiva en la postemporada.

Josh Hart fue el máximo anotador del cuadro neoyorquino con 26 puntos mientras que el dominicano Karl-Anthony Towns completó un doble-doble de 18 puntos y 13 rebotes.

El partido tuvo como punto de quiebre en el tercer cuarto en el que New York se impuso 32-21, siendo su mejor producción ofensiva de la noche.

Por los Cavaliers, Donovan Mitchell resaltó como la principal arma en ataque con 26 unidades en 39 minutos en la duela.

La serie continúa el sábado con el primero de dos partidos consecutivos en el Rocket Arena en Cleveland, Ohio, donde los Cavaliers han ganado seis de sus siete partidos en los playoffs de la temporada en curso.