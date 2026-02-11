Knicks aplastan a Sixers en la noche de José Alvarado

Recién traspasado a su natal Nueva York, el puertorriqueño-estadounidense José Alvarado fue protagonista este miércoles de la paliza 138-89 de los Knicks a los Philadelphia 76ers con 26 puntos y 8 triples.

A continuación las escenas principales de una jornada de 14 partidos de la NBA, la penúltima antes del parón por el Juego de las Estrellas, este fin de semana en Los Ángeles.

- Knicks llegan con fuerza al parón -

Los New York Knicks llegaron a la pausa del All Star Game con una inyección de confianza al barrer a los Sixers en Filadelfia por 49 puntos.

Los locales tenían las bajas de Joel Embiid, por molestias de rodilla, y del sancionado Paul George. La nueva estrella de los Sixers, Tyrese Maxey, logró 32 puntos pero el resto del equipo fue sobrepasado por unos sólidos Knicks que dominaban 72-42 al descanso.

Mikal Bridges y Karl-Anthony Towns sumaron 22 y 21 puntos pero la gran aparición de la noche fue José Alvarado desde el banquillo.

El escolta, nacido en Nueva York pero internacional con la selección de Puerto Rico, jugaba su tercer partido con el uniforme de los Knicks desde que fue traspasado este mes por los New Orleans Pelicans.

Alvarado firmó uno de los mejores partidos en ambos lados de la cancha, con 26 puntos (8-13 en tiros de campo), 4 asistencias y 8 triples en ataque y 5 robos en defensa, todo ello en sólo 19 minutos en pista.

Los Knicks se mantienen en el tercer lugar de la Conferencia Este, con un registro de 35 victorias y 20 derrotas, a 0,5 triunfos de los Boston Celtics, que vencieron 124-105 a los Chicago Bulls con 24 puntos de Jaylen Brown.

- Merrill se viste de Harden -

En su segundo triunfo seguido con James Harden, los Cleveland Cavaliers se deshicieron de los Washington Wizards por un cómodo 138-113.

Los Cavs siguen invictos con La Barba, fichado este mes desde los Clippers, aunque el miércoles fue Sam Merrill quien emuló a su ilustre nuevo compañero.

El escolta logró 32 puntos, la mayor marca de sus seis años en la liga, en 25 minutos casi infalibles en pista, con 11-12 en tiros de campo y 9-10 en triples.

Al descanso el escolta ya sumaba 26 puntos con una inmaculada racha de 7 triples sin fallo.

Harden, que brilló en su debut del lunes con 22 puntos ante los Nuggets, se quedó el miércoles en 13 unidades con 11 asistencias, mientras Donovan Mitchell llegó a los 30 puntos.

Aunque sigue cuarto del Este (34-21), Cleveland acumula 10 victorias en sus últimos 11 partidos y sus opciones para playoffs parecen más reforzadas con el aterrizaje de Harden.

- Pistons y Hornets ganan tras su batalla -

En otros escenarios, los Detroit Pistons y los Charlotte Hornets se anotaron triunfos en su vuelta a la acción tras la batalla campal que protagonizaron el lunes.

En la mañana del miércoles, la NBA anunció suspensiones para los cuatro jugadores expulsados en la pelea desatada durante el tercer cuarto de la victoria de los Pistons en Charlotte.

Por Detroit, los pívots Isaiah Stewart y Jalen Duren recibieron siete y dos partidos de sanción, respectivamente. Moussa Diabaté y Miles Bridges, de los Hornets, fueron castigados con cuatro partidos de suspensión cada uno.

Todos estos jugadores empezaron a cumplir sus sanciones el miércoles.

Aunque le faltaban sus dos referentes interiores, los Pistons vencieron 113-95 a domicilio a los Toronto Raptors con 28 puntos y 9 asistencias de su líder, Cade Cunningham.

Brandon Ingram, sustituto del lesionado Stephen Curry en el Juego de las Estrellas, se quedó en 13 puntos para Toronto.

Los Pistons reforzaron así su liderato del Este alcanzando las 40 victorias, por 13 derrotas.

En Charlotte, los Hornets derrotaron 107-104 a los Atlanta Hawks y retomaron su senda ganadora, con 10 triunfos en los últimos 11 partidos.