Kiplimo y Feysa buscan el bicampeonato en una competitiva maratón de Chicago

Los campeones defensores Jacob Kiplimo, de Uganda, y Hawi Feysa, de Etiopía, serán desafiados el domingo por un pelotón de clase mundial que busca quebrar récords en la 48ª Maratón de Chicago.

Más de 55.000 corredores competirán en un recorrido de 26,2 millas (42,195 kilómetros) que serpentea las calles de la ciudad estadounidense, donde podrían volver a caer nuevas marcas si las condiciones son favorables.

En su segunda participación en esta distancia, Kiplimo logró su primer triunfo en maratón el año pasado en Chicago con un tiempo de 2 horas, 2 minutos y 23 segundos.

Este año en abril, el ugandés añadió un podio en una histórica Maratón de Londres. El keniano Sabastian Sawe ganó con un récord mundial de 1:59:30 y el etíope Yomif Kejelcha fue segundo con 1:59:41, 47 segundos por delante de Kiplimo.

Fue la primera vez que se rompió la mítica barrera de las dos horas.

Kiplimo se convirtió en el tercer hombre más rápido de la historia del maratón, con un tiempo de 2:00:28, y en el rival a batir en Chicago.

"Volver a Chicago es un momento especial para mí", dijo Kiplimo, de 25 años. "Ganar el año pasado me dio mucha energía para prepararme bien".

El fondista ganó la Media Maratón de Lisboa en marzo con un récord mundial de 57:20, marca que Kejelcha superó en agosto al ganar en Buenos Aires con un tiempo de 56:51.

El keniano Amos Kipruto, vencedor en Londres en 2022 y cuarto este año en la capital inglesa, ansía su primer título en Chicago tras acabar segundo el año pasado y tercero en 2024.

"Estar en tercera posición en 2024, en segunda en 2025 y ahora estamos en 2026... creo que es un gran paso para mí", dijo Kipruto.

- Campeona en "gran forma" -

El etíope Milkesa Mengesha, campeón de la Maratón de Berlín en 2024 y de la Maratón de Shanghái en 2025, debutará en la cita de Estados Unidos con el tercer mejor tiempo de inscripción gracias a su triunfo de 2:03:17 en Alemania.

"La gente viene aquí para correr rápido, así que mi objetivo es lograr mi mejor marca personal", afirmó.

En la prueba femenina, Hawi Feysa afirma que está mejor posicionada para ganar este año que en 2025, cuando se llevó el título con 2:14:57.

"En comparación con el año pasado, estoy en mejor forma", dijo Feysa, de 27 años y tercera en la Maratón de Tokio en marzo.

La principal amenaza para la campeona podría ser la keniana Brigid Kosgei, ganadora de la Maratón de Shanghái del año pasado con un récord del recorrido de 2:16:36. La fondista también se llevó el título de Tokio este año con otro récord de recorrido de 2:14:29, superando a Feysa por 3:10.

Kosgei —dos veces ganadora en Londres, Tokio y Chicago— estableció entonces un récord mundial de 2:14:04 en 2019, cuando revalidó su título en la ciudad estadounidense.