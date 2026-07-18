Kimi Antonelli (Mercedes) firma la pole position en GP de Bélgica de F1

El líder del Mundial de pilotos, Kimi Antonelli, aseguró el sábado la pole position del Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica, tras lograr el mejor tiempo en la sesión de clasificación al volante de su Mercedes en el circuito Spa-Francorchamps.

El joven italiano se mantuvo especialmente brillante sobre el asfalto del trazado más largo de la temporada (7,004 km), con un tiempo de 1:44,361. Un resultado que no es sorpresa, pues ya había dominado la segunda y tercera sesiones de entrenamientos libres.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ayudado por la aspiración de su compañero de escudería Isack Hadjar, quedó a tres décimas de segundo de Antonelli, y saldrá desde la primera línea.

El tercer mejor tiempo fue para Lando Norris (McLaren), pero el británico arrancará desde la 13º posición el domingo, tras una penalización de 10 posiciones por haber cambiado su motor.

Así pues, George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari), con el cuarto y quinto mejor tiempo, se beneficiarán de esa penalización para salir tercero y cuarto, por delante del Ferrari de británico Lewis Hamilton.

Si bien la ventaja de Antonelli sobre sus rivales fue aplastante, con tres décimas de ventaja sobre su inmediato perseguidor, los cinco siguientes pilotos se mantienen en un margen de dos décimas, un colchón muy ajustado en un trazado tan largo.