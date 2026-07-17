Kerr apunta en Londres al resistente récord de la milla de El Guerrouj

"Voy a correr la milla en 3 minutos y 42 segundos el 18 de julio en Londres": el británico Josh Kerr, una de las estrellas del medio fondo, quiere "devolver a casa" el sábado un récord mundial en poder desde 1999 del marroquí Hicham El Guerrouj.

Esa distancia de la milla (1.609 metros), eminentemente británica, tiene por lo tanto desde hace más de un cuarto de siglo un plusmarquista de otro país y Kerr se ha propuesto corregirlo.

"Tengo un cuaderno en casa, en Nuevo México (Estados Unidos), en el que pongo con el mismo lápiz azul, y ya son décenas de páginas, la misma frase cada día: 'He corrido la milla en 3 minutos y 42 segundos en la Liga de Diamante de Londres, el 18 de julio de 2026'", aseguró el atleta escocés de 28 años al diario The Telegraph.

"Cuando me meto en los baños fríos (de recuperación física), me quedo ahí 3 minutos y 42 segundos. Esas cifras: 3, 4, 2, están constantemente en mi cabeza", añade.

En los últimos veinte años, la milla, una distancia no olímpica, se corre muy poco, pero en la historia está ligada a grandes leyendas del deporte como el finlandés Paavo Nurmi o el inglés Roger Bannister, este último el primero en bajar de los 4 minutos, en 1954.

- "Captar la atención" -

El récord del mundo de la milla se batió regularmente el siglo pasado pero permanece inamovible desde 1999 debido a El Guerrouj, el prodigio marroquí del medio fondo, que corrió la distancia en 3 minutos, 43 segundos y 13 centésimas en Roma.

"Ha llegado la hora de hacer que ese récord entre en la era moderna", afirma Josh Kerr, que correrá el sábado con unas zapatillas y un atuendo especialmente creados para la ocasión por su marca deportiva.

Con una mejor marca personal en la milla de 3 minutos, 45 segundos y 34 centésimas, Josh Kerr es ahora el sexto mejor de la historia en la distancia.

Eso le hace estar por detrás de atletas que están activo como el noruego Jakob Ingebrigtsen o el estadounidense Yared Nuguse, ese último participante también el sábado en Londres.

Pero Kerr, campeón mundial de 1.500 metros en 2023 y subcampeón olímpico de esa distancia en 2024, siente que solo competirá contra sí mismo y sus propios límites.

"Los atletas no pueden quejarse de que no ocupan los titulares si no hacen nada para captar la atención. Hay que dar un paso adelante y decir: 'Voy a intentar algo loco, venid a verme'", sonrió.

- Proyecto 222 -

Este objetivo del récord de la milla está tan desarrollado en su cabeza que lleva por nombre "Proyecto 222" (222 segundos, los 3 minutos y 42 segundos a los que aspira en Londres).

Según su relato a The Telegraph acerca de la preparación, tiene un día a día centrado prácticamente al 100% en su desarrollo deportivo, entre entrenamiento y recuperación, rodeado de un equipo de técnicos, nutricionista, fisios y coach mental.

Vive la mayor parte del año en Albuquerque, en Nuevo México, a 1.600 metros de altitud y ha instalado además en su casa una habitación hipóxica, que añade el equivalente a 900 metros de altitud, intentando pasar en ella "doce horas al día".

Cuando bajó de los cuatro minutos en la milla, "Roger Bannister dijo que era el momento de toda una vida, yo quiero lo mismo", insiste.

A Kerr no se le suele ver mucho en acción fuera de los grandes campeonatos, pero la reunión de Londres, ante su público en el estadio Olímpico de 2012, no es una cita cualquiera para él, ni para la milla.

"Mi sangre es británica y el récord de la milla también", asegura Kerr, que aspira a añadir su nombre a otros ilustres compatriotas (Sebastian Coe, Steve Ovett, Steve Cram) que fueron plusmarquistas de la distancia.

Su intento de récord es el principal aliciente donde el sueco Armand Duplantis también aspira a batir su récord del mundo del salto con garrocha, fijado por ahora en 6,31 metros.

El jamaicano Oblique Seville (100 m), la santalucense Julien Alfred (200 m), el estadounidense Ja'Kobe Tharp (110 m vallas) y la dominicana Marileidy Paulino (400 m) son otras de las figuras de una reunión de auténtico lujo.