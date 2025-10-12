Katherine Prescod será la primera árbitra panameña en un Mundial Sub-17 Femenino de la FIFA

La Liga de Fútbol Femenino (LFF) informó este domingo, 12 de octubre, que Panamá vuelve a brillar en el escenario mundial, debido a que Katherine Prescod se convertirá en la primera mujer panameña en participar como oficial y asistente en un Mundial Sub-17 Femenino de la FIFA, que se celebrará en Marruecos 2025.

En una publicación en redes sociales, la Liga destaca que Prescod es un ejemplo de superación y profesionalismo, al representar al país en una de las competencias más importantes del fútbol juvenil.

“Desde las canchas locales hasta el mayor torneo del planeta, su silbato representa justicia, igualdad y orgullo”, resaltó la Liga de Fútbol Femenino, al reconocer el papel de Prescod en la promoción de la equidad y el avance del arbitraje femenino panameño.