Karalís supera los 6 metros, mejor marca mundial del año en salto con garrocha

El griego Emmanouil Karalís superó los 6 metros este jueves en la reunión en pista cubierta de Liévin (norte de Francia), mejorando la mejor marca mundial del año, que él mismo ostentaba, a un mes de los Mundiales en pista cubierta.

En su primer concurso del año había saltado 5,93 m en Lodz (Polonia) el 25 de enero.

Después de un comienzo asequible en Liévin con 5,70 m, superó después los 5,80, 5,90 y los 6,00 m en el primer intento.

Con esa marca ganó la prueba por delante del noruego Sondre Guttormsen (5,90 m), que no pudo superar por muy poco los 6,00 m en su último intento.

Acompañado de una música tradicional griega, Karalís fracasó en sus intentos de superar los 6,07 m.

Aunque aún un peldaño por debajo del plusmarquista mundial Armand Duplantis, que superó los 6,30 m en los Mundiales de Tokio en septiembre, Karalís está también acostumbrado a saltar por encima de los 6 metros. En agosto de 2025 elevó su récord nacional a 6,08 m durante los campeonatos de Grecia.

Karalís, subcampeón del mundo en Tokio y bronce olímpico en París 2024, aspira a una medalla en los Mundiales bajo techo, a mediados de marzo en Torun (Polonia), aseguró el miércoles en conferencia de prensa.