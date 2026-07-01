Kane evita la caída de Inglaterra ante RD Congo con un doblete salvador

Con una remontada liderada por Harry Kane con un doblete, Inglaterra venció este miércoles 2-1 a la República Democrática del Congo y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, en los que enfrentará al coanfitrión México.Los tantos de Kane en los minutos 75 y 86 dieron vuelta un duelo en el que Inglaterra se asomó a una temprana eliminación como la que ya sufrieron Alemania y Países Bajos.RD Congo estuvo casi 70 minutos por delante en el estadio Mercedes Benz, en Atlanta, gracias a una temprana diana de Brian Cipenga en el minuto 7 y una espectacular actuación de su arquero, Lionel Mpasi.Kane, con dos asistencias de Anthony Gordon, nuevo jugador del Barcelona, quebró a tiempo el muro congoleño para evitar una debacle del equipo que entrena Thomas Tuchel.El artillero del Bayern Munich se reenganchó de paso a la pelea por la Bota de Oro del torneo con sus cinco goles, a uno de los dos líderes: Lionel Messi y Kylian Mbappé.Inglaterra sigue en la ruta hacia su primer título grande en 60 años pero con una complicada siguiente parada el próximo domingo en Ciudad de México.En la olla a presión del estadio Azteca, y los 2.200 metros de altitud de la capital mexicana, le espera un Tri enrachado con un pleno de cuatro victorias en el torneo.Alineaciones:Inglaterra: Jordan Pickford - Djed Spence (Eberechi Eze, 70), Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly - Elliot Anderson, Declan Rice (John Stones, 90+1), Jude Bellingham - Noni Madueke (Bukayo Saka, 60), Marcus Rashford (Anthony Gordon, 60) y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.RD Congo: Lionel Mpasi - Arthur Masuaku (Joris Kayembe, 89), Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka - Ngal'ayel Mukau (Edo Kayembe, 76), Samuel Moutoussamy (Fiston Mayele, 89), Noah Sadiki - Nathanael Mbuku (Meschack Elia, 64), rian Cipenga (Theo Bongonda, 76) y Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.