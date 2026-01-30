Deportes

Juveniles listos para Premundial Sub-17

ml | Convocados por Panamá.
Redacción Metro Libre
30 de enero de 2026

ML | Un total de 21 jugadores fueron convocados por el DT Felipe Baloy, para ser parte de la Selección Sub-17 Masculina de Panamá que disputará la próxima Clasificatoria Masculina Sub-17 de Concacaf 2026, para obtendrá su boleto a la Copa Mundial FIFA en Catar, del mes de noviembre de este año.

Esta clasificatoria se disputará del 5 al 10 de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, de Ciudad de Panamá. El combinado panameño estará debutando el jueves 5 de febrero, a las 5:00 pm, ante Dominica.

Luego, el sábado 7 de febrero, se medirá a la Selección de Anguila, a las 8:00 p.m. Y concluirá el martes 10 de febrero, cuando se enfrente a la Selección de Nicaragua, a las 8:00 p.m. El primer lugar del grupo obtendrá su boleto al Mundial.

