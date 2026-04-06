$!Just Ben Hur e Indian Music apuntan alto

Los ejemplares Just Ben Hur e Indian Music dejaron muchos comentarios positivos tras sus presentaciones en la tarde dominical.

Los dos son posibles aspirantes a entrar a la línea de los clásicos para los nativos con aspiraciones para la Serie Hípica del Caribe.

En primera instancia, Just Ben Hur no tuvo contratiempos para dominar a sus contrincantes ganando por más de 8 largos seguido de Silencio Criminal que lo escoltó en el abre de la jornada hípica. El hijo de Sol Marino tuvo la conducción de Jimmy Carrión y registró 1,21.2 la distancia de 1,300 metros.

Otro de los posibles aspirantes a la triple corona nacional, Indian Music, el hijo del campeón California Music, hizo gala de superioridad pegado a la baranda y dejando atrás por 18 largos a su enemigos. Indian Music, totalizó 1,06.1 la distancia de 1,100 metros.

Por otro lado, los jinetes más destacados del fin de semana fueron Yonis Lasso que capturó cuatro victorias, Obeth Benítez y Mario Jones con dos triunfos.

Mientras el entrenador que más victorias logró fue Alberto Paz Rodríguez, con cuatro triunfos seguido de Eligio Ocaña, con dos visitas al círculo de ganadores. Y el Elliots Racing Stable y el Stud Campo Azul, dupletearon en victorias.