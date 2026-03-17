Jóvenes en liga de surf

Redacción | El pasado fin de semana se celebró la Copa Surf Dojo, la primera de la Liga Infantil y Juvenil de Surf de Panamá 2026, organizado por el Club Discovering Surfing Talents DST.

En la competición, en Playa Venao, provincia de Los Santos, se presentaron olas de entre 4 y 5 pies, con una excelente participación de atletas infantiles y juveniles, en categorías novatos kids, sub-12 hasta sub-18.

Este año, la liga contará con 6 válidas en 6 destinos distintos. La próxima cita será en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, el 18 y 19 de abril.

Esta temporada, se realizará por primera vez una válida en la provincia de Chiriquí, en el mes de agosto.