Jorge Martín refuerza su liderato en el MotoGP con la pole en Japón

Jorge Martín reforzó este sábado su candidatura al título de MotoGP al conquistar la pole position del Gran Premio de Japón con un récord de vuelta en Motegi, por delante de su principal rival, Marc Márquez, y de Pedro Acosta, en una primera fila íntegramente española.

El piloto de Aprilia firmó un registro de 1 minuto y 42.371 segundos para lograr su segunda pole consecutiva, tras la conseguida en Austria, y superar por 0.110 segundos a Márquez (Ducati), mientras Acosta (KTM) completó la primera línea de salida.

Martín estableció una nueva marca para el circuito de Motegi y confirmó el gran momento que atraviesa en la lucha por el campeonato. Su vuelta llegó poco después de que Márquez hubiera tomado provisionalmente el récord de la pista, en otro capítulo del intenso pulso que ambos mantienen por el título mundial.

Acosta quedó a apenas 0.122 segundos del mejor tiempo y completó una primera fila idéntica a la que se vio en el Gran Premio de Austria, donde consiguió la primera victoria de su carrera en la categoría reina.