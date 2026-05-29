Jódar remonta ante Michelsen y se cita con Carreño en octavos en París

De nuevo sufriendo, pero ya en octavos de final: Rafa Jódar, la nueva sensación del tenis español, remontó un partido que tenía muy complicado ante el estadounidense Alex Michelsen y que se decidió en cinco sets, este viernes en la tercera ronda de Roland Garros.

La victoria de Jódar aseguró ya un cuartofinalista español en Roland Garros, ya que su rival en octavos, el domingo, será su compatriota Pablo Carreño (89º), que a sus 34 años y tras unos últimos años con problemas físicos parece recuperar su nivel de antaño, derrotando unas horas antes al argentino Thiago Agustín Tirante (60º) por 7-6 (7/0), 7-5, 3-6 y 6-4.

Jódar, debutante en el cuadro principal de Roland Garros a sus 19 años y número 29 del mundo, no perdió la concentración a pesar de los altibajos y terminó venciendo al número 42 del ranking ATP por 7-6 (7/2), 6-7 (5/7), 4-6, 6-3 y 6-3.

"Esto es un sueño hecho realidad. Hoy he tenido que luchar mucho. Lo más importante era mantenerme ahí mentalmente", declaró Jódar.

El joven madrileño, gran esperanza de su país en un torneo donde no participa por lesión la actual estrella nacional y vigente doble campeón Carlos Alcaraz, ya había perdido un set en segunda ronda.

Entonces se enfrentaba al australiano James Duckworth, en un partido también irregular y después del cual dijo que había aprendido una lección, que sin duda aplicó este mismo viernes: "Puedo sufrir, las cosas pueden no irme bien, pero también entonces soy capaz de ganar".

El momento clave en el que cambió el rumbo del partido fue mediado el cuarto set, cuando Jódar quebró el saque de su rival en el sexto juego para ponerse 4-2, justo antes de que Michelsen pidiera atención médica por un problema en la espalda.

Jódar terminó llevándose ese set y arrancó el quinto en tromba, con otro break, para distanciarse 2-0 y luego 3-1, pero su rival norteamericano reaccionó para equilibrar 3-3.

Sin embargo, Michelsen no tuvo continuidad y perdió con su saque en el juego siguiente, lo que terminó devolviendo la ventaja a su rival (4-3), que no la desperdició y voló directo hacia el triunfo con un último parcial de 6-3, en 4 horas y 16 minutos de batalla bajo el sol en la pista Simonne-Mathieu, la tercera en importancia del complejo parisino de la Porte d'Auteuil.