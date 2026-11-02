Jódar estrena el Top 10 con victoria en París y se acerca al Masters

El tenista español Rafael Jódar, que este lunes ingresó por primera vez en el Top 10 del ranking mundial, superó al chileno Alejandro Tabilo en su estreno en el Torneo de París, una victoria que le acerca un poco más al Masters de final de temporada.

El madrileño de 20 años, convertido en el tenista de la historia que menos tiempo ha necesitado para ingresar en el Top 10 desde su entrada al circuito profesional (apenas 287 días), fue muy superior a Tabilo (N.30) por 6-2 y 6-3 en una hora y 18 minutos.

Se enfrentará en segunda ronda al noruego Casper Ruud (23º) o al argentino Juan Manuel Cerúndolo (54º).

Jodar era el único aspirante al Masters que jugaba este lunes en París. El español ocupa actualmente el 9º puesto en la Race (la clasificación de la temporada 2026), el último que da acceso al torneo de Maestros que se disputará en Turín.