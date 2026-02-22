João Fonseca encuentra consuelo con el título de dobles del Rio Open

La promesa del tenis brasileño João Fonseca encontró este domingo consuelo en medio de su mal inicio de temporada, al ganar junto a su paisano Marcelo Melo el título de los dobles del Rio Open 2026.

Fonseca, de 19 años, y Melo, de 42, superaron en la final al dueto del alemán Constantin Frantzen y el neerlandés Robin Haase, por 4-6, 6-3 y 10-8.

Un ace del joven ídolo de la casa definió el encuentro en este ATP 500.

"Él es especial", dijo Melo al pedir al público una ovación para Fonseca.

"Agradezco (a Marcelo) por aceptar la invitación a jugar conmigo este increíble torneo, por haberme apoyado", respondió su compañero, con lágrimas y la voz entecortada por la emoción.

Melo ganó los dobles del evento el año pasado, entonces formando pareja con Rafael Matos.

Fonseca, 38º en el ranking mundial de la ATP, había sido prematuramente eliminado el jueves en sencillos, con una derrota ante el peruano Ignacio Buse en los octavos de final.

"Voy a ganar un día este torneo en individual, ¡créanme!", prometió tras su triunfo en los dobles.

Problemas en la espalda han limitado a Fonseca en el inicio de 2026.

Tuvo que renunciar a los torneos de Brisbane y Adelaida para concentrarse en el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, en el que cayó en la primera ronda frente al estadounidense Eliot Spizzirri.

Y en el ATP 250 de Buenos Aires, torneo que había ganado en 2025, perdió en su estreno ante el chileno Alejandro Tabilo (68º).

- Etcheverry y Tabilo juegan la final -

El argentino Martín Etcheverry y Tabilo avanzaron este domingo a la final de los sencillos del Rio Open.

Ganaron sus cruces de semifinales, reprogramados el sábado por fuertes lluvias, y decidirán en esta misma jornada el título.

Etcheverry (51º) se impuso en el tie-break sobre el checo Vit Kopriva (87º), por 4-6, 7-6 y 7-6, en un maratónico juego.

El duelo había comenzado el sábado, pero se suspendió por las precipitaciones en Rio de Janeiro cuando Kopriva dominaba 5-4 el primer set.

El domingo volvió a ser paralizado por más de una hora, esta vez por altas temperaturas, después de completarse la segunda manga.

Tabilo venció más temprano al peruano Ignacio Buse (91º) por 6-3 y 6-3.