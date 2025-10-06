Javier Barter gana la medalla de oro en el Campeonato Pan No-Gi

El panameño Javier Arturo Barter logró la presea dorada en el Campeonato Pan No-Gi, en la categoría 91.7 kg, adulto de la Federación Internacional de Jiu-Jitsu Brasileño (IBJJF) que se realizó en Nueva York, Estados unidos.

El evento competitivo de jiu-jitsu brasileño en el que los participantes no usan el “gi” o kimono, sino ropa deportiva como camisetas y pantalones cortos de compresión.

En el año 2023, el canalero se colgó la medalla de oro en el European IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2023, realizado en Roma, Italia, el 26 al 29 de octubre pasado, en la categoría ‘heavy’ (pesados -91.5 kilos).

El jiu-jitsu brasileño es un arte marcial, deporte de combate y sistema de defensa personal desarrollado en Brasil.