Japón y Paraguay empatan 2 a 2 en amistoso preparatorio para el Mundial 2026

Japón y Paraguay empataron 2 a 2 en un amistoso internacional preparatorio para la Copa del Mundo 2026 disputado este viernes en el estadio de Suita (al norte de Osaka) ante 40.000 espectadores.Paraguay anotó por medio de Miguel Almirón y Diego Gómez, a los 20 y 64 minutos de juego. Japón lo hizo a través de Koki Ogawa y Ayase Ueda, a los 26 y 90+4 respectivamente.El empate parece poco premio para la selección que dirige Gustavo Alfaro, que en octubre se aseguró el sexto y último puesto directo al Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.El gol de Ueda, que había ingresado a la cancha unos minutos antes, que significó el empate definitivo a los japoneses llegó en el descuento.En la primera parte, poco antes de abrir el marcador, Almirón, actual jugador del Atlanta United de la MLS estadounidense, desperdició a una clarísima ocasión para haber puesto a Paraguay por delante, pero el ex del Newcastle decidió pasar la pelota cuando tenía toda la portería libre para chutar.- Próxima parada, Corea -"Estuvimos dos veces por debajo en el marcador, pero los jugadores reaccionaron y creo que ese espíritu llegó a los aficionados", destacó tras el partido el seleccionador japonés Hajime Moriyasu, que no pudo contar por lesión con dos de sus figuras, Watari Endo (Liverpool) y Kaoru Mitoma (Brighton)."Cuando te enfrentas a un equipo fuerte que no te permite disparar a su arco, te da confianza el que los delanteros busquen el gol y al final logren anotar", añadió el seleccionador nipón.Paraguay continuará su gira asiática en Corea, donde el martes se enfrentará en Seúl al combinado surcoreano, que este viernes fue goleado 5-0 por Brasil, rival ese mismo día de Japón en Tokio.Alineaciones:Japón: Zion Suzuki - Tsuyoshi Watanabe, Ayumu Seko, Junnosuke Suzuki - Ritsu Doan (Yuki Soma 78), Keito Nakamura (Koki Saito 66), Kaishu Sano (Joel Chima Fujita 89), Ao Tanaka (Shuto Machino 78) - Takumi Minamino (cap) (Daichi Kamada 66), Junya Ito, Koki Ogawa (Ayase Ueda 89). DT: Hajime Moriyasu.Paraguay: Roberto Fernández - Juan Cáceres, Gustavo Gómez (cap), Omar Alderete, Junior Alonso - Andrés Cubas (Braian Ojeda 90+1), Damián Bobadilla, Diego Gómez (Matías Galarza 69), Diego González (Hugo Cuenca 79), Miguel Almirón (Álex Arce 90+1) - Antonio Sanabria (Ronaldo Martínez 79). DT: Gustavo Alfaro.