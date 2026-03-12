Japón, EEUU y el poder latino se cruzan en cuartos del Clásico Mundial

El campeón defensor Japón encabeza la electrizante ronda de cuartos del Clásico Mundial de béisbol 2026, donde Venezuela buscará tumbar al gigante asiático, mientras Estados Unidos enfrenta a Canadá y el poder latino de República Dominicana y Puerto Rico amenaza con dominar la recta final.

- Venezuela, termómetro del gigante asiático -

Japón avanzó invicto al dominar el Grupo C, asegurando un lugar entre los ocho mejores tras un reñido 4x3 sobre Australia, en su partido más complicado de la llave.

Con pitcheo consistente y ofensiva profunda, el fenómeno Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, marca el ritmo de los samuráis, que buscan su cuarto título desde la inauguración del torneo en 2006.

Ohtani resumió la mentalidad japonesa: "En torneos como este siempre habrá partidos difíciles. Ganar partidos como éste (ante Australia) genera impulso". Esa perspectiva será prueba de fuego ante Venezuela, que llegará enfocada en su ritmo ofensivo.

Venezuela, que avanzó desde el Grupo D como segunda (3-1) detrás de Dominicana, cuenta con figuras como el jardinero Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta) y el inicialista Luis Arráez (Padres de San Diego), cuyo bateo consistente fue determinante en Miami para sellar el boleto a cuartos.

Japón y Venezuela cerrarán la fase de cuartos el sábado en el LoanDepot Park, hogar de los Marlins de Miami.

- Clásico norteamericano -

Estados Unidos (3-1) llegó a cuartos envuelto en dramatismo tras perder sorpresivamente 8x6 ante Italia, complicando su clasificación en el Grupo B.

El mánager Mark DeRosa admitió su error: "Interpreté completamente mal los cálculos". Su confusión con el sistema de desempates generó tensión en Houston.

La selección de las barras y las estrellas, con figuras como el guardabosque Aaron Judge (Yankees de Nueva York) y el inicialista Bryce Harper (Filis de Filadelfia), sigue siendo favorita por su potencia ofensiva y variedad en el roster, aunque ahora mira de reojo la serie ante Canadá.

Canadá, líder histórico de grupo (el A 3-1) por primera vez, llega con confianza y estrategia renovada. Su mánager Ernie Whitt subrayó la fortaleza de su pitcheo tras una victoria clave 4x3 ante Puerto Rico: "No podemos pedir más de nuestros lanzadores... Están afilados".

El duelo norteamericano se vivirá el viernes en el Daikin Park, casa de los Astros de Houston.

- Quisqueya se toma Miami -

En el duelo que definía al líder del Grupo D, la República Dominicana (4-0)) se impuso 7x5 a Venezuela, el miércoles en Miami, con cuadrangulares de Ketel Marte (Diamondbacks de Arizona), Juan Soto (Mets de Nueva York), Vladimir Guerrero Jr. (Azulejos de Toronto) y Fernando Tatis Jr. (Padres de San Diego), asegurando su boleto entre los ocho mejores del torneo.

"Fue un tremendo juego para Dominicana y Venezuela... La ofensiva de nosotros puede hacer mucho daño", dijo Albert Pujols, el piloto de los quisqueyanos, que buscan un segundo título tras el conseguido en 2013.

Corea del Sur, segunda (2-2) del Grupo C, enfrentará el viernes en Miami un desafío mayúsculo ante el lineup quisqueyano. Los asiáticos fueron finalistas en 2009 y semifinalistas en 2006.

- Sorpresa europea vs tradición caribeña -

Italia llegó a los cuartos con un récord perfecto en el Grupo B (4‑0) tras sorprender al favorito Estados Unidos 8x6 y arrollar 9x1 a México el miércoles en el cierre de la llave.

"Ganamos cuatro partidos, bien ganados. Era la meta", afirmó el mánager de los europeos, el venezolano Francisco Cervelli. "No sé cómo procesar esto todavía", reaccionó con emoción el piloto, que llegó al dugout hace un año y cuatro meses.

Puerto Rico, segundo del Grupo A (3-1), avanzó con equilibrio ofensivo y pitcheo sólido, apoyado en talentos que resaltaron en la fase de grupos. Su mánager Yadier Molina transmitió confianza en un roster competitivo listo para enfrentar a la sorpresa europea el sábado en Houston.

"El fuerte de nosotros es el pitcheo y la defensa, no somos un equipo ofensivo, pero tenemos confianza y vamos de menos a más", sostuvo el exreceptor de los boricuas, finalistas en 2013 y 2017.