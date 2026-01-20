Jalen Green vuelve a la acción en triunfo de los pujantes Suns

Con el regreso de su joven figura Jalen Green, los Phoenix Suns se colocaron este martes en zona de acceso directo a los playoffs de la NBA al vencer 116-110 a los Philadelphia 76ers.

A continuación, las principales escenas de una jornada de siete partidos de la NBA que se cerraba con la visita de Los Angeles Lakers a los Denver Nuggets.

- Descanso para Embiid y George -

Jalen Green, gran incorporación de esta campaña de Phoenix, jugó apenas su tercer partido con esta franquicia debido a la lesión de isquiotibiales que sufrió en la pretemporada.

El escolta, quien fue el principal retorno para Phoenix del traspaso de Kevin Durant a los Rockets, apenas había disputado dos partidos con su nuevo uniforme en noviembre.

Este martes, el talentoso anotador inició la noche desde el banco y la cerró con 12 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias en 20 minutos de juego.

Devin Booker, con 27 puntos, llevó el timón ofensivo de unos Suns que están rindiendo mucho mejor de lo esperado cuando comenzaron su proceso de reconstrucción desprendiéndose de Durant y Bradley Beal.

Con seis victorias en los últimos ocho partidos, Phoenix avanzó hasta el sexto puesto de la Conferencia Oeste con 27 victorias y 17 derrotas, por encima de los Lakers (25-16) y los Golden State Warriors (25-19).

De su lado, los Sixers, quintos del Este (23-19), reservaron el martes a los veteranos Joel Embiid y Paul George en su segundo partido consecutivo tras un triunfo ante los Indiana Pacers.

El novato VJ Edgecombe fue esta vez el máximo anotador de Philadelphia con 25 puntos.

El escolta Tyrese Maxey, elegido el lunes por primera vez como titular para un Juego de las Estrellas, anotó 20 puntos en una deslucida serie de 7-25 en tiros de campo.

- Bulls acribillan a enrachados Clippers -

La racha de seis victorias seguidas de Los Angeles Clippers se esfumó el martes en Chicago bajo un bombardeo de triples de los Bulls.

Los locales convirtieron 25 tiros de larga distancia en 47 intentos (53,2%), igualando el récord para un partido de esta emblemática franquicia.

El escolta Coby White contribuyó con 6 triples, para 27 puntos, por 4 de Matas Buzelis, Kevin Huerter y Ayo Dosunmu.

Chicago, noveno del Este (21-22), ha tenido una última semana positiva y espera recuperar el jueves a su director de juego, el australiano Josh Giddey, apartado de las pistas desde finales de diciembre por una lesión muscular.

Los Clippers (19-24), décimos del Oeste, no lograron mantener su buen rumbo sin Kawhi Leonard, ausente por un problema de tobillo.

Sin el alero, James Harden se volvió a sentir demasiado solo en ataque y concluyó con 24 puntos y 6 asistencias.