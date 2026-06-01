Jalen Brunson, el pequeño príncipe de los Knicks convertido en rey de Nueva York

Adolescente infravalorado convertido en estrella de las canchas, Jalen Brunson dirigirá a partir del miércoles a los Knicks en las Finales de la NBA como digno heredero de las grandes figuras de la franquicia neoyorquina.

En una ilustración titulada "Los reyes de Nueva York", The New Yorker lo muestra en su portada en formato gigante, detrás de las miniaturas de las antiguas estrellas de los Knicks, como Walt Frazier y Patrick Ewing.

Este homenaje de la célebre revista al base de trenzas ilumina el lugar que se ha ganado este jugador de 29 años en el corazón de los apasionados aficionados de los Knicks, una franquicia histórica de la megalópolis de más de ocho millones de habitantes.

Fichado en el verano de 2022, Brunson se ha transformado en un brillante director de juego y en una máquina de anotar para, por fin, clasificar al equipo a las Finales de la NBA. Desde hace 27 años el quinteto neoyorquino no pisaba esta instancia y hace 53 que no celebra un título.

El año pasado perdió en la final de conferencia frente a los Indiana Pacers, en una nueva desilusión para los aficionados de los Knicks que se han acostumbrado a los reveses.

Nacido y criado durante un tiempo en Nueva Jersey, Brunson frecuenta el mítico Madison Square Garden desde la infancia, ya que su padre, Rick Brunson, formó parte del equipo derrotado en la final por... los San Antonio Spurs en 1999.

Se trata de la misma franquicia texana a la que los Knicks se enfrentarán desde el miércoles en una serie al mejor de siete juegos.

- "Un luchador" -

Aunque fue campeón universitario, el hijo no tomó el camino de una estrella al ser elegido por Dallas en 2018 en un anónimo puesto 33 del Draft.

Pequeño (1,88 m) en este campeonato de gigantes, ni el más rápido ni el más atlético, Brunson progresó a su ritmo. Según sus propias palabras, se convirtió por necesidad en "un luchador".

Cuando los Knicks lo fichan, a la franquicia se la acusa de nepotismo, ya que acababa de contratar a su padre como asistente, dos decisiones tomadas por el director Leon Rose, antiguo agente del mayor de los Brunson.

Cuatro años más tarde, nadie cuestiona ya el traspaso y Brunson hijo se convierte en el rostro imperturbable del equipo.

"Nueva York es mi familia", escribe en 2024 en la web The Player's Tribune, donde agradece a los aficionados. "Ustedes marcan la diferencia, sin ustedes los Knicks no serían los Knicks. Su amor y su apoyo incondicional han sido enormes. Es un honor jugar para Nueva York".

- Ambiente familiar -

En el entorno de los Knicks que brilla con aficionados VIP, como Spike Lee, Ben Stiller o incluso Timothée Chalamet, el triple All-Star asegura que "nunca ha apreciado los focos" y prefiere "una vida sencilla".

Niño mimado del ardiente MSG (Madison Square Garden), el base elogia un ambiente "indescriptible" en el recinto de Manhattan.

"No existe un lugar mejor, ya sea para jugar al baloncesto o para actuar en general", contó a Yahoo Sports.

Formidable anotador (32,4 puntos de media en 2023-2024, 26,9 esta temporada), tirador de sangre fría en los finales de partido –lo que le valió un trofeo al jugador más decisivo en 2025–, Brunson ha encontrado una familia dentro de la plantilla.

Nada tiene que ver con tener a su padre en el cuerpo técnico o a su exentrenador Tom Thibodeau, que lo conocía desde niño. Los Knicks, ahora dirigidos por Mike Brown, lo han rodeado con sus grandes amigos Josh Hart y Mikal Bridges.

El trío brilló hace diez años con la camiseta universitaria de Villanova, donde tejió lazos para toda la vida.

Tras aplastar en la final de la Conferencia Este a los Cleveland Cavaliers (4-0), Brunson recibió la semana pasada el trofeo colectivo y el de MVP (Jugador Más Valioso) de la serie de manos de Walt Frazier y Patrick Ewing, un poderoso símbolo intergeneracional.

"Hace mucho tiempo que él perpetúa la tradición. Lleva ese peso sobre los hombros, pero no debe quedarse ahí", dijo Frazier, feliz de haber encontrado a los 81 años a un digno heredero.