Iván Romeo gana la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía

El campeón de España Iván Romeo ganó este jueves en Otura la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía, en la que se enfundó el maillot amarillo de líder en detrimento del francés Christophe Laporte, vencedor en la víspera.

El corredor del Movistar se impuso en solitario tras descolgar, a dos kilómetros de la meta, al noruego Andreas Leknessund, con quien se había escapado a 80 kilómetros de la llegada.

Romeo, de 22 años, logró en el sur de España la cuarta victoria de su carrera, la primera desde su título nacional en junio. El año pasado también ganó la tercera etapa del Dauphiné en Charantonnay.

En la salida de la tercera etapa, el viernes, 181 km entre Jaén y Lopera, defenderá una ventaja de siete segundos sobre Leknessund, mientras que el británico Fred Wright completa el podio provisional a 54 segundos.