Italia, vigente tricampeona de la Copa Davis, aseguró este miércoles en Bolonia su lugar en las semifinales gracias al triunfo en el dobles de Matteo Berrettini y Andrea Vavassori para darle la victoria 2-1 sobre Corea del Sur.

El ex número cinco del mundo y actual 27º Lorenzo Musetti había vencido al 787º del ránking, Hong Seong-Chan, por 6-0 y 7-6 (7/5) en el partido inicial para inaugurar el marcador de la anfitriona Italia en Bolonia.

Sin embargo, Kwon Soon-Woo mantuvo con vida en la serie al modesto equipo coreano con una sorprendente victoria en tres sets sobre el número siete del mundo, Flavio Cobolli, el jugador italiano mejor clasificado (7º) ante la ausencia por lesión de Jannik Sinner (2º).

Pero Berrettini y Vavassori ganaron por la mínima a Kwon y Chung Hyeon en un par de 'tie-breaks' para certificar el pase de Italia a las semifinales, salvando cuatro puntos de set en la segunda manga para imponerse por 7-6 (7/2) y 7-6 (13/11).

Italia se medirá ahora con la República Checa, que derrotó 2-0 a Canadá en el primer cuarto de final del martes.

Alemania y el número uno del mundo, Alexander Zverev, se enfrentan a Gran Bretaña el jueves, antes de que Carlos Alcaraz lidere a España contra Austria.