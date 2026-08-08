Inter Miami y De Paul se vuelcan con Lionel Messi tras el deceso de su padre

El Inter Miami y Rodrigo De Paul manifestaron su apoyo a Lionel Messi el sábado tras el fallecimiento de su padre, ocurrido en Argentina, en la derrota 2-1 ante Monterrey por la segunda fecha de la Leagues Cup 2026.

De Paul anotó el gol de Las Garzas a los 32 minutos y le dio un significado especial a su celebración en una jornada marcada por las condolencias por el deceso de Jorge Messi.

El Motorcito celebró quitándose la camiseta número 7 y mostró una con el número 10, para expresar su apoyo a su compañero tanto en el club como en la selección argentina.

Con un brazalete negro, Las Garzas afrontaron el partido sin Messi, que viajó a Rosario, Argentina, para estar presente en el funeral de su padre.

"Cada uno que pierde a su padre en la vida pasa por un momento realmente doloroso. Yo acompaño a Messi en este dolor. Él recibe mucho cariño, pero seguramente solo él, su madre y sus hermanos saben el dolor que sienten", dijo Matías Almeyda, entrenador de Monterrey.

"Hoy, cuando me enteré de la noticia, obviamente sentí tristeza y me pasaron muchas cosas por la cabeza porque no hace mucho yo perdí a mi padre", añadió el Pelado.

Antes del partido, el Inter Miami comunicó que ni su director técnico, Guillermo Hoyos, ni sus jugadores harían declaraciones al final del encuentro. "Consideramos necesario adoptar esta medida excepcional", informó el Departamento de Comunicaciones del equipo de Florida.

- Un minuto de silencio -

En los momentos previos al inicio del partido, el sonido local del Nu Stadium, en Miami, convocó a los aficionados a ponerse de pie y a acompañar un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi.

Los seguidores del Inter también manifestaron su solidaridad con carteles como "Lo siento, Messi" y "I love you Messi".

A los 10 minutos, un grupo de aficionados desplegó una manta con la leyenda "Fuerza Leo" y un tifo con el rostro del astro argentino.

El delantero haitiano Lovend's Delinois ocupó el lugar de Messi en la cancha y participó en los primeros ataques del Inter. A los 13 minutos, Delinois conectó un remate que el portero visitante, Luis Cárdenas, sacó con un manotazo y, a los 19, tras participar en un contragolpe, habilitó en el área a Telasco Segovia, pero el venezolano envió su disparo junto al poste izquierdo.

A los 32 minutos llegó la apertura del marcador: el brasileño Casemiro habilitó a De Paul y éste conectó un disparo desde unos 25 metros que se coló junto al ángulo inferior izquierdo.

Después de quitarse su camiseta número 7 para mostrar la número 10 de Messi, De Paul levantó la mirada hacia el cielo.

El belga Hugo Cuypers (47) marcó el 1-1 para los Rayados al rematar a quemarropa una pelota rechazada por el portero Rocco Ríos y el uruguayo Diego Rossi (90) anotó el 2-1 para el equipo mexicano con un remate dentro del área chica.

"Teníamos que ganar para mantener la posibilidad de seguir compitiendo", dijo Almeyda.

El DT de Rayados rechazó que la ausencia de Messi hubiera condicionado su planteamiento para este partido: "yo sería muy malo si hubiera pensado en cambiar un plan aprovechando un momento así. Íbamos a jugar de la misma manera; ni siquiera se me cruzó por la cabeza".

Con este resultado, el Inter Miami se quedó con tres puntos en el noveno lugar de la Zona MLS y Monterrey sumó sus primeras tres unidades para quedar octavo en la Zona de la Liga MX.