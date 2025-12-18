India, país con más casos de dopaje del mundo por tercer año consecutivo

India, candidata a organizar los Juegos Olímpicos 2036, ocupa por tercer año consecutivo el primer puesto mundial en casos de dopaje, según un informe publicado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

En 2024, 260 deportistas indios dieron positivo en 7.113 pruebas analizadas, según el informe anual publicado el martes por el gendarme mundial antidopaje.

Se trata de un duro golpe para el país más poblado del mundo, que se prepara para organizar los Juegos de la Mancomunidad 2030 y que desea organizar los Juegos Olímpicos en 2036.

El país, que trata de recuperar credibilidad, ya registró el mayor número de infracciones mundiales vinculadas al dopaje en 2022 y 2023.

Tras la publicación del informe, la Agencia Nacional Antidopaje de India (NADA) defendió su gestión.

"Estos últimos años, India ha reforzado (de manera) significativa su dispositivo antidopaje", aseguró el miércoles la NADA en un comunicado.

La institución afirma "aumentar el número de controles" y "hacer hincapié en la educación y sensibilización".

Según la NADA, hasta el 16 de diciembre de 2025 se habían efectuado 7.068 controles desde principios de año, con 110 casos positivos.