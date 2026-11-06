Imane Khelif, fuera del boxeo desde París 2024, competirá en diciembre

La boxeadora argelina Imane Khelif, que no se ha subido a un ring desde su oro en los Juegos de París 2024, volverá a competir el 15 de diciembre, precisamente en la capital francesa, en su primer combate como profesional.

Blanco de ataques sobre su género en París-2024, la campeona olímpica de 27 años tuvo que aplazar en abril su primer combate entre profesionales tras una lesión en los entrenamientos.

Titular de una licencia profesional femenina expedida por la Federación Francesa de Boxeo, Imane Khelif peleará el 15 de diciembre en la Maison de la Mutualité, anunciaron el viernes en una rueda de prensa en París la boxeadora, su entrenador Kamel Abdesselam y el organizador del evento, Yacin Berrabah.

Se enfrentará a seis asaltos de dos minutos (frente a tres asaltos de tres minutos en amateurs), a Clarida Sarabia, con licencia en Países Bajos.

"Hace dos años y pico que no boxeo, y he echado mucho de menos el ring. Los últimos años han sido bastante complicados. Había llegado el momento de pasar a profesional, voy a darlo todo", declaró Imane Khelif.

Tras obtener su medalla olímpica en la categoría de -66 kg, el mes que viene peleará en superwélter (-69,8 kg).

Khelif no pudo participar en junio de 2025 en el torneo de Eindhoven debido a la introducción, una semana antes, de una prueba cromosómica obligatoria por parte de la federación internacional World Boxing.

Acusada de ser una deportista transgénero, la boxeadora nació mujer pero porta de forma natural el gen SRY, considerado un indicador de masculinidad.

En febrero, había revelado en L'Équipe que había recurrido a un tratamiento hormonal para reducir su nivel de testosterona antes de los Juegos Olímpicos de 2024.

Para los Juegos en Los Ángeles de 2028, el Comité Olímpico Internacional anunció en marzo que restablecerá las pruebas de feminidad que incluirán, entre otros, la búsqueda del gen SRY.

Preguntada por la AFP sobre sus intenciones respecto a esa cita, Khelif respondió que deseaba "centrarse en el recorrido profesional".