"Hubiera preferido competir contra Yulimar", afirma la cubana Leyanis Pérez

La baja por lesión de la venezolana Yulimar Rojas ha dejado muy abierta la competencia en el triple salto femenino, que arranca el viernes en los Juegos Olímpicos de París y donde la cubana Leyanis Pérez es una de las favoritas.

La triplista caribeña, bronce el año pasado en el Mundial de Budapest, llega con la segunda mejor marca de la actual temporada (14,96 metros), pero la joven saltadora de 22 años aseguró que le hubiera gustado tener frente a ella a Rojas en la pista del Estadio de Francia, a pesar de que eso hubiera reducido muchísimo sus opciones de dar un oro a Cuba en una de sus pruebas de mayor tradición.

Pregunta: ¿Qué siente cuándo le cuelgan la etiqueta de favorita para el triple salto femenino en estos Juegos Olímpicos?

Respuesta: "Hasta ahora soy una de las favoritas. El objetivo sigue siendo el mismo, salir y romper la barrera de los 15 metros. Con la preparación que he tenido hasta ahora espero poder dar lo mejor de mí en la competencia".

P: Después del bronce en el Mundial del año pasado en Budapest, ¿con qué metal se iría satisfecha de París?

R: "Nunca he tenido una medalla olímpica. Siempre he dicho que sea lo que Dios quiera y si me toca una de las tres medallas, consiguiendo además mi mejor marca personal, pues me quedaría muy satisfecha de todo el recorrido que he ido haciendo hasta ahora".

P: ¿Cómo recibió la noticia de la lesión de Yulimar Rojas y su baja para estos Juegos Olímpicos?

R: "Hubiera preferido competir contra Yulimar y que ella estuviera aquí saltando también. Ella es una magnífica atleta, yo espero que se recupere mucho y muy rápido, pero todos los deportistas pasamos por procesos así. Solo le puedo desear una pronta recuperación y que este pronto compitiendo con nosotras".

P: ¿En qué estado de forma llega al inicio de la competición?

R: "Desde hace mucho tiempo me he estado preparando bien para estos Juegos, creo que estoy en una perfecta forma deportiva para lograr mi objetivo, para superar los 15 metros, eso creo que lo puedo lograr".

P: ¿Quién ha tenido como ídolo para guiar su pasión en el atletismo?

R: "Desde pequeña mi ídolo ha sido Caterine Ibargüen, ha sido una de las personas que he seguido muchísimo y estoy muy contenta con todo lo que ha logrado".

P: ¿Se siente llamada a perpetuar la tradición cubana del triple salto?

R: "El triple en Cuba tiene una gran importancia. Las nuevas generaciones que vienen por detrás de nosotros tienen las mismas ganas que nosotros de seguir avanzando, para que el triple salto en Cuba no falle, no merme. Para nosotros es un orgullo muy grande, al menos para mí, seguir el legado de Yargelis Savigne [dos veces campeona del mundo, en 2007 y 2009, y bronce olímpico en 2008] y poner el triple cubano bien alto".