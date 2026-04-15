Hornets sobrevive ante el Heat, Splitter y los Trail Blazers clasifican a playoffs

Los Charlotte Hornets se impusieron 127-126 sobre el Miami Heat este martes en el Spectrum Center y quedaron a una victoria de lograr la clasificación a los playoffs de la NBA, mientras que el brasileño Thiago Splitter clasificó con los Portland Trail Blazers.

Charlotte, que clasificó en la novena posición al torneo de repechaje, buscará el pase a la postemporada enfrentándose al perdedor del duelo entre Orlando Magic y Philadelphia 76ers que se disputará en la jornada del miércoles.

Coby White se convirtió en una de las figuras del encuentro al anotar un triple con 10.8 segundos que empató el partido a 114 y lo llevó al tiempo extra, mientras que LaMelo Ball aportó 30 puntos y 10 asistencias, incluida la canasta de la victoria con 4.6 segundos por jugar.

"Nunca dejamos de luchar", dijo Ball. "Nuestros triples no estaban entrando, en la última jugada tenía que ir por ganar el partido y hacerla funcionar a como diera lugar".

Ball, de 24 años, también fue protagonista de un incidente determinante en el partido cuando en el segundo cuarto impulsó la caída del centro estadounidense, Bam Adebayo, quien sufrió un golpe en la espalda y no regresó al partido.

Adebayo, figura estelar de Miami y quien estableció el segundo mejor registro de puntos en un partido con 83 en la presente temporada, disfrutaba de un gran inicio de partido dominando la pintura anotando en sus tres intentos desde la cancha.

Pese a la ausencia de su centro titular, Miami logró mantenerse en el juego y llevó una ventaja de dos puntos al finalizar la primera mitad.

Luego, se recuperó de un déficit de ocho puntos en el tercer cuarto pero falló en los segundos finales del tiempo reglamentario para mantener la ventaja y extender su invicto de cuatro partidos en la historia del torneo de repechaje.

Con el respaldo de un estadio lleno a capacidad y sintiendo de cerca la agonía de la eliminación, Charlotte jugó su mejor baloncesto de la noche en el agregado y se terminó imponiendo por 13-12 con el escolta Miles Bridges como principal referente tapando el último intento de Miami por medio de Davion Mitchell.

El partido decisivo en la Conferencia Este se disputará el viernes en Orlando o Filadelfia, quienes mantienen la ventaja de campo por su posición en la tabla de posiciones de la temporada regular.

- Trail Blazers de Splitter a los playoffs -

Los Portland Trail Blazers se impusieron 114-110 sobre los Phoenix Suns en el Mortgage Matchup Center (Phoenix) liderados por el israelí Deni Avdija, quien anotó 41 puntos en 38 minutos en el duelo.

El cuadro dirigido por el brasileño Thiago Splitter terminó el partido en una racha de 17-5, superando un déficit de hasta 11 puntos en el cuarto período.

Splitter, de 41 años, se convirtió en el técnico titular después de la abrupta salida de Chauncey Billups, quien enfrenta una investigación federal desde octubre del 2025.

"Solamente hicimos un buen trabajo de jugar a nuestro estilo", comentó el escolta Jrue Holiday. "Hoy hemos demostrado nuestro orgullo, sabíamos que esta era la posición en la que queríamos estar desde mitad de temporada".

La victoria garantiza para Portland un enfrentamiento ante los San Antonio Spurs del francés Víctor Wembanyama en la primera ronda.

Por los Suns, Jalen Green fue el máximo anotador con 35 puntos, ningún jugador alcanzó doble dígitos en rebotes o asistencias.

Pese a la derrota, Phoenix mantiene una última esperanza de clasificar a los playoffs.

Para eso, deberá imponerse al ganador del duelo entre los Golden State Warriors y los LA Clippers que se llevará a cabo en la jornada del miércoles, en el cierre del torneo de repechaje.